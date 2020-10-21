YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Sinanpaşa’ya yapılan spor tesisi incelendi

Sinanpaşa’ya yapılan spor tesisi incelendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla tüm ilçelerde başlatılan spor tesis yapımı çalışmaları çerçevesinde Sinanpa’da bulunan spor tesisinde incelemelerde bulunuldu.Sinanpaşa ilçesinde yapılması düşünülen futbol sahasının aydınlatılması, 2’li giyinme odası, ve çevre düzenlenmesiyle ilgili olarak alan da inceleme yapıldı.

Sinanpaşa’ya yapılan spor tesisi incelendi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla tüm ilçelerde başlatılan spor tesis yapımı çalışmaları çerçevesinde Sinanpa’da bulunan spor tesisinde incelemelerde bulunuldu.
Sinanpaşa ilçesinde yapılması düşünülen futbol sahasının aydınlatılması, 2’li giyinme odası, ve çevre düzenlenmesiyle ilgili olarak alan da inceleme yapıldı. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya’nın Başkanlığında yapılan alan incelemesinde Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile ilçe protokol üyeleri de hazır bulundu. Kaya yaptığı açıklamada 2’li giyinme odası, futbol sahası aydınlatması ve çevre düzenlenmesiyle ilgili yapılacak zemin etüdünün ardından ihaleye çıkılacağını ve işin kısa sürede bitirileceğini ifade etti.

Sinanpaşa’ya yapılan spor tesisi incelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:47
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Altıntas Eczanesi
Merkez
Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Derman Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Güneş Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Afyonkarahisar Yaş Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu:
Afyonkarahisar Yaş Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu:
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.