Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Yazar Çağlar’a takdim edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, yazar Turan Ali Çağlar’a, Başkan Vahap Seçer takdim etti. Seçer, Mersin’in değerlerinin gün ışığına çıkarılması için oluşumunu başlattıkları Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin’in yakın tarihinde çok önemli bir yeri olan Akkahve’nin de yeniden hayata geçirileceğini duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabıyla yazar Turan Ali Çağlar’ın oldu. Ödül, Şinasi Develi’nin ölümünün birinci yıldönümünde Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen törenle yazar Çağlar’a takdim edildi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ödül Yürütme Kurulu üyeleri ve Şinasi Develi’nin oğlu Etem Develi katıldı. “Mersin’deki değerleri gün yüzüne çıkarmamız, tanıtmamız gerekiyor”

Geçtiğimiz yıl 27 Ocak’ta ayında yaşamını yitiren Mersin’in tanınmış avukat, yazar ve kent araştırmacısı Şinasi Develi’nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, bir kentin değerli bir kent olabilmesi için öncelikle içindeki değerlerin açığa çıkması gerektiğini vurgulayarak, “O potansiyeli gün yüzüne çıkartmamız, yaşadığımız topluma, ülkeye, dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mersin bünyesinde çok değerler beslenmiş, hala besleniyor, tarihi ve kültürel derinliği, zenginliği olan bir kent. Bugün burada olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi Mersin’in bu değerlerini gün yüzüne çıkarmak, tanıtmak. Onların değerini bugün yaşadığımız dönemde hem kentimizde hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan insanlara aktarabilmek. Şinasi Develi, Mersin’in bir değeri; bir hukukçu, bir kent yöneticisi. Hümanist ilişkileri son derece değerli, çünkü birikimli, erdemli bir insan” dedi.

“MEDEKA’yı oluşturduk”

Şinasi Develi özelinde aslında kente de bir mesaj verdiklerinin altını çizen Seçer, Mersin’in değerlerini açığa çıkarmak için işbirliği yapmak istediklerini, bu amaçla da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Seçer, “Bu konuda arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, Mersin’e değer katanları oluşturacağımız bir kurumla açığa çıkaralım. Kurumsal hüviyet içerisinde sistematik bir şekilde biz bu çalışmaları yapalım. Bugüne kadar belki bu başlatılmamıştı bu kentte ama bunu başlatan biz olalım, bir öncülük yapalım diye MEDEKA’yı oluşturduk. Zaman içerisinde kentimizin entelektüelleri, akademisyenleri, sanatçıları, sporcuları kente dair ne varsa bütün aktörler, belediyemizin yapacağı bu çalışmalarda eşgüdüm halinde, bundan sonraki Mersin’in sanatına, kültürüne ve hayatın her alanına dair yapılacak çalışmalarda bir işbirliği için aranacaklar ve bu çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. 13 alt komiteden oluşturacağımız MEDEKA’nın turizm ve arkeoloji komitesinde arkadaşlarımız ilk toplantısını yaptılar. Umut ediyorum kısa süre içerisinde önemli bir mesafe alacağız” diye konuştu.