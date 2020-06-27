YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Sınav bitti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sınav bitti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

BURSA HABERLERİ  | 27.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen YKS, TYT oturumun ilk bölümü sona erdi.

Korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen YKS, TYT oturumun ilk bölümü sona erdi. 10.15 başlayan sınav 13.00 itibariyle biterken bütün uyarılara rağmen veliler yine okul önlerine akın ettiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı sınav sonrası hiçte hoş olmayan görüntüler yaşandı.
Milyonlarca öğrenci hayalini kurdukları üniversiteye kazanabilmek için YSK ve TYT sınavında ter döktü. Sınavın başlamasıyla birlikte veliler öğrencileri dışarıda sosyal mesafeye kurallarına uyarak beklemeye başladı. Ancak sınavın bitmesiyle veliler her şeyi unuttu. Okullarda çıkan çocuklarını görmek için kapıların önüne akın ettiler. Sosyal mesafenin İnegöl’de hiçe sayıldığı o anlar kameraya böyle takıldı. binlerce kişinin aynı anda okullardan çıkması nedeniyle beklemedik bir kalabalık yaşandı. Polis ekiplerinin tüm ikaz ve uyarılarına rağmen kimse kulak asmadı. Sınav sonrası bazı öğrencilerin sınavın verdiği heyecanla maskelerini takmadığı görüldü. Görevli polis memurları gençleri uyararak maskelerini takmalarını sağladı. Kısacası ine göl sınav sonrası resmen mesafe konusunda sınıfta kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.