YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Sınav öncesi öğrencilere uyarı

Sınav öncesi öğrencilere uyarı

GİRESUN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Yaklaşan lise ve üniversite sınavları, zorlu pandemi dönemi nedeniyle öğrencileri kaygılandırıyor.Öğrencilere deneme çözmelerini ve yaptıkları konulara göz atmaları önerisinde bulunan Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, stresten uzak durmaları önerisinde bulundu.Eğitim Uzmanı Çiçek, “Yorucu, stresli ve yoğun geçen çalışma dönemi, yerini sınav öncesi kaygı ve heyecana bıraktı.

Sınav öncesi öğrencilere uyarı

Yaklaşan lise ve üniversite sınavları, zorlu pandemi dönemi nedeniyle öğrencileri kaygılandırıyor.
Öğrencilere deneme çözmelerini ve yaptıkları konulara göz atmaları önerisinde bulunan Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, stresten uzak durmaları önerisinde bulundu.
Eğitim Uzmanı Çiçek, “Yorucu, stresli ve yoğun geçen çalışma dönemi, yerini sınav öncesi kaygı ve heyecana bıraktı. Öğrenciler kadar anne ve babalar da aynı kaygı içerisinde. Çocuklarının kapasitelerinin üzerinde beklentileri olan ebeveynler, farkında olmadan çocuklarına sınav kaygısı aşılıyor. Oysa ki hem öğrencinin hem de çevresindeki kişilerin yüksek beklenti içinde olması, kişinin kapasitesini göz ardı etmesine sebep oluyor. Bu beklenti ile yola çıkılması kaygılanmayı da artırıyor. Bunu yapmak yerine anne ve babalar için sınav öncesi çocuklarına ’sınavda başarısız olmak, hayatının sonu olmadığını’ ifade etmeleri gerekiyor“ dedi.
Sınavdaki soru içeriğiyle ilgili de bilgi veren Çağatay Çiçek, “2020 TYT, AYT ve LGS sınavında 8. sınıflar ve 12. sınıflar için 2. dönemdeki zor sayılabilecek konuların olmaması avantaj gibi görünürken sınava girecek olan adayların temkinli olmaları gerekir zira mevcut konulardan soru kalitesine göre zorlanabilirler. Uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerini tutması tabiî ki düşünülemez ancak bu yıl dünyada ilk defa yaşanan pandemi süresince Milli Eğitim Bakanlığımız süreci güzel yönetmiş uzaktan eğitimle öğrencilerimizi dersten kopmasını engellemiştir. Öğrencilere tavsiyemiz sınava sayılı günler kala öğrencilerin deneme çözmelerini ve yapamadıkları konulara göz atmalarıdır” diye konuştu.

Sınav öncesi öğrencilere uyarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Giresun Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:47
Sabah
04:47
Öğle
12:33
İkindi
16:33
Akşam
20:08
Yatsı
21:59

Giresun Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Neslihan Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Işık Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

Dereli’de trafik kazası: 1 ölü

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.