Sınav öncesi öğrencilere uyarı

Yaklaşan lise ve üniversite sınavları, zorlu pandemi dönemi nedeniyle öğrencileri kaygılandırıyor.

Öğrencilere deneme çözmelerini ve yaptıkları konulara göz atmaları önerisinde bulunan Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, stresten uzak durmaları önerisinde bulundu.

Eğitim Uzmanı Çiçek, “Yorucu, stresli ve yoğun geçen çalışma dönemi, yerini sınav öncesi kaygı ve heyecana bıraktı. Öğrenciler kadar anne ve babalar da aynı kaygı içerisinde. Çocuklarının kapasitelerinin üzerinde beklentileri olan ebeveynler, farkında olmadan çocuklarına sınav kaygısı aşılıyor. Oysa ki hem öğrencinin hem de çevresindeki kişilerin yüksek beklenti içinde olması, kişinin kapasitesini göz ardı etmesine sebep oluyor. Bu beklenti ile yola çıkılması kaygılanmayı da artırıyor. Bunu yapmak yerine anne ve babalar için sınav öncesi çocuklarına ’sınavda başarısız olmak, hayatının sonu olmadığını’ ifade etmeleri gerekiyor“ dedi.

Sınavdaki soru içeriğiyle ilgili de bilgi veren Çağatay Çiçek, “2020 TYT, AYT ve LGS sınavında 8. sınıflar ve 12. sınıflar için 2. dönemdeki zor sayılabilecek konuların olmaması avantaj gibi görünürken sınava girecek olan adayların temkinli olmaları gerekir zira mevcut konulardan soru kalitesine göre zorlanabilirler. Uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerini tutması tabiî ki düşünülemez ancak bu yıl dünyada ilk defa yaşanan pandemi süresince Milli Eğitim Bakanlığımız süreci güzel yönetmiş uzaktan eğitimle öğrencilerimizi dersten kopmasını engellemiştir. Öğrencilere tavsiyemiz sınava sayılı günler kala öğrencilerin deneme çözmelerini ve yapamadıkları konulara göz atmalarıdır” diye konuştu.



