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Sınav salonlarında adaylar dışarda aileler ter döktü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) adaylar sınav salonlarında yakınları ise dışarda ter döktü.KPSS lisans sınavları saat 10.15 itibariyle başladı.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) adaylar sınav salonlarında yakınları ise dışarda ter döktü.
KPSS lisans sınavları saat 10.15 itibariyle başladı. İlk olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 120 soruya cevap verecek. 130 dakika sürecek sınavda, katılımcılar kamu personeli olmak için ter dökecek. Sosyal mesafelere uygun olarak belirlenen okullarda sınava giren adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.
Dışarıda sınava giren adayları bekleyen aileler ise evlatları için ter döktü. Bir çok aile çocukları ise Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
Sınav öğleden sonra yapılacak oturum ile son bulacak.

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Kılcı Eczanesi
Merkez
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Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tok Eczanesi
Dinar
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