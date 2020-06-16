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Sınava girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri açık olacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 18:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da hafta sonu LGS sınavına girecek öğrencilerin mağdur olmaması için tüm nüfus müdürlüklerin hizmet vereceği bildirildi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C.

Şanlıurfa’da hafta sonu LGS sınavına girecek öğrencilerin mağdur olmaması için tüm nüfus müdürlüklerin hizmet vereceği bildirildi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu “geçici kimlik belgesi” düzenlenebilmesi ve Mernis nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncellemesi işlemlerinin yapılabilmesi için 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 11.30 arası il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle Şanlıurfa ili Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Birecik, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki Nüfus Müdürlükleri 07.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı nedeniyle de Şanlıurfa ili Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Birecik, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki Nüfus Müdürlükleri 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

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İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Alagöz Eczanesi
Merkez
Canbazlar Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Nimetoğlu Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
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