YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verildi

Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YKS) yapılan tüm okulların önlerinde stant kurarak öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verdi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YKS) yapılan tüm okulların önlerinde stant kurarak öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verdi.
Kdz. Ereğli Belediyesi YKS’nın yapılacağı ilçe merkezinde 18 okulda tüm sınıflarda dezenfekte çalışması yapmıştı. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri bu sabahta 18 sınav merkezinde stant kurarak sınav için gelen öğrencilere maske, dezenfekte hizmeti verip ücretsiz su dağıtımı gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “YKS ile yaşamının yeni kapılarını aralama telaşını yaşayan; bugünümüz ve yarınımız olan gençlerimiz. Biliyorum ki heyecanlısınız. Aileleriniz de en az sizler kadar heyecanlı. Bizlerin sizlere olan inancı tam, üstesinden geleceğinizden şüphemiz yok. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.