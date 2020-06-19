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Sınava girecek öğrencilere öneriler

İZMİR HABERLERİ  | 19.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz kurs hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK) görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere önerilerde bulundu.Sınav günü yaklaştıkça öğrencilerin kaygılarının arttığını, belli seviyede kaygının sağlıklı olduğunu belirten GAZİDEK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, “Önemli olan kaygının kontrol edilebilir ve işlevsel olmasıdır.

Sınava girecek öğrencilere öneriler

Gaziemir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz kurs hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK) görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere önerilerde bulundu.
Sınav günü yaklaştıkça öğrencilerin kaygılarının arttığını, belli seviyede kaygının sağlıklı olduğunu belirten GAZİDEK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, “Önemli olan kaygının kontrol edilebilir ve işlevsel olmasıdır. Bir miktar kaygı insanların yüksek performans göstermesine yardımcı olur. Öğrenciler, doğru nefes egzersizleriyle sınav kaygısı ve stresle baş edebilir” dedi.
Sınavda zamanın doğru kullanılmasını ve zorlanılan sorunun sona bırakılmasını öneren Tercan, “Sınav günü güzel bir kahvaltı yaparak güne başlayın. Soruları çözmeye motivasyonunuzu artıracak dersten başlayın. Turlama taktiğini uygulayın. Zorlandığınız soruyu atlayarak daha sonraki turda bu soruları bir daha çözmeye çalışın. Sınav esnasında birkaç defa derin nefes alarak zihninizi sakinleştirin. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada yalnız kalarak zihninizi boşaltın” diye konuştu.

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