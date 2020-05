Sınava hazırlanan öğrencilere deneme desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz TYT ve AYT deneme seti hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, öğrencileri evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için gençlik merkezleri ve sosyal tesislerde eğitim gören 3 bin 42 YKS öğrencisine 5 adet TYT ve 5 adet AYT deneme seti hediye ediyor.

"Her zaman öğrencilerimizin yanındayız"

Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman ve her şartta yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde üniversiteye ve Fen Liselerine hazırlanan öğrencilerimiz var. Özellikle Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için geçtiğimiz günler içerisinde kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak 48 bin 900 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdide 3 bin 42 YKS öğrencimize TYT ve AYT deneme seti hediye ediyoruz. Korona virüs sebebiyle sınava evlerinde hazırlanan öğrencilerimize daha önceden olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz” dedi.