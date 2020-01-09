YURTHABER
  4. Sınava hazırlanan öğrencilere ikram

Sınava hazırlanan öğrencilere ikram

MALATYA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Malatya ‘da, sınava hazırlanan öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı doğrultusunda İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapılması memnunlukla karşılandı.

Sınava hazırlanan öğrencilere ikram

Malatya ‘da, sınava hazırlanan öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı doğrultusunda İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapılması memnunlukla karşılandı. 2019 - 2020 Eğitim ve öğretimin ilk yarısının bitmesine az bir süre kala final sınavlarına çalışan İnönü Üniversitesi öğrencilerine Battalgazi Belediyesi tarafından akşam saatlerinde sandviç ve meyve suyu ikramı gerçekleştirildi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilere ikramı dağıttı. İkramı alan öğrenciler Başkan Güder’e yapılan ikramlardan dolayı teşekkür ettiler. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek, öğrencileri unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini sundu. Baharçiçek, “Şuan da eğitim-öğretim dönemi sona erdi ve final sınavları başladı. Final sınavları döneminde çok sayıda öğrencimiz akşamları burada ders çalışıyor. Bazı öğrencilerimiz sabaha kadar burada kalarak ders çalışıyor. Battalgazi Belediyemiz de öğrencilerimize bu saatte ikramda bulundu. Bu artık biraz gelenekselleşti. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz çorba ikramı olmuştu. Bu sene de Battalgazi Belediye başkanımız Sayın Osman Güder bizzat kendisi gelip burada öğrencilerimize sandviç, meyve suyu, su ve kek dağıttı"şeklinde konuştu.
Gençliğe büyük önem verdiklerini hatırlatan Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, “Üniversite bizim üniversitemiz, öğrenciler bizim evlatlarımız. Biz, evlatlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tabi bizde öğrencilik dönemini evresini yaşadığımızdan dolayı öğrencilerin bu dönemlerde nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Final dönemlerinde öğrencilerimiz geç vakide kadar kütüphanede ders çalışıyorlar. Ders çalışırken yemek yemeye bile bazen fırsatları olmuyor. Belediye olarak ufak bir katkımız olsun diye bugün sandviç yanında meyve suyu ikramında bulunduk. Amacımız Türkiye’nin geleceğini emin ellere teslim etme adına üniversite gençliğine ve diğer gençliğe sahip çıkmak ve onlar için uygun koşullar oluşturmak. Bu görev sadece üniversitenin değil, o şehirde bulunan herkesindir. Zaman zaman üniversitemizle beraber bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Elimizden gelen katkıyı üniversitemize sunmaya çalışıyoruz. Bugün de öğrencilerimize jest olsun diye bu ufak ikramda bulunduk. Eminim onlar nezdinde çok büyük bir anlam ifade etmiştir. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma ve rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sınava hazırlanan öğrencilere ikram

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Şehir Gönülleri Meclisi toplandıŞehir Gönülleri Meclisi toplandı
Sarıkamış Şehitleri Malatya’da unutulmadıSarıkamış Şehitleri Malatya’da unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’da iş kazası: 1 ağır yaralı

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.