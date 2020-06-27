YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sınavdan çıkan, plaja koştu

Sınavdan çıkan, plaja koştu

AYDIN HABERLERİ  | 27.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk oturumum tamamlanmasıyla sınavdan çıkan öğrenciler stres atmak için plajlara koştu.YKS nedeniyle sabah 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00 itibarıyla sonuçlanmasının ardından Kuşadası’nın plajlarında insan seli görüntüler oluştu.

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk oturumum tamamlanmasıyla sınavdan çıkan öğrenciler stres atmak için plajlara koştu.
YKS nedeniyle sabah 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00 itibarıyla sonuçlanmasının ardından Kuşadası’nın plajlarında insan seli görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kuşadası’nda sınavdan çıkanlar ve sıcaktan bunalan vatandaşların en çok ilgi gösterdiği plajların başında dünyaca ünlü Kadınlar Plajı geldi.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Kuşadası’nda deniz suyu sıcaklığı da 23 derece olarak ölçülürken, sınavdan çıkan öğrenciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayarak stres attı. Tatilcilerin ve öğrencilerin ilgisi nedeniyle 600 metre uzunluğundaki Kadınlar Plajı’da zaman zaman insan selini andıran yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulanması için görevliler yoğun çaba sarf ederek, sürekli uyarılarda bulundu. Plajlar ve çevresinde Kuşadası Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve denize girerken, güneşlenirken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:42
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Melisa Eczanesi
Nazilli
Şanlı Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı

Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.