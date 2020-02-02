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Sınavlara hazırlanan öğrencilerin adresi Alicanlar Konağı oluyor

SAKARYA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

Tarihi Alicanlar Konağı sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak noktası oluyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Alicanlar Konağı ders çalışan öğrencilerin adresi olmaya devam ediyor.

Tarihi Alicanlar Konağı sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak noktası oluyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Alicanlar Konağı ders çalışan öğrencilerin adresi olmaya devam ediyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yanı sıra üniversiteli öğrencilerin de tercihi olan konak gün boyu hizmet veriyor. İstedikleri zaman çay ve su ikramında faydalanabilen öğrenciler tarihi konakta yüksek motivasyonla sınavlarına hazırlanıyor. Aynı zamanda teknolojik imkanlardan da faydalanan ve ders aralarında edebi metinleri inceleme fırsatı bulan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Geçilen yıl liseden mezun olan ve bu yıl tekrar üniversite giriş sınavlarına hazırlanan Oğuzhan Fatih Küçük sessiz bir ortamda ders çalıştığı belirterek, “Sakarya Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldum. Bu sene tekrar sınavlara hazırlanıyorum. Sınavlara Alicanlar Konağı’nda hazırlanmayı tercih etmemin en başında ortamın çok sessiz olması geliyor. Aynı zamanda istediğimiz zaman çay ve su içebiliyoruz bunun için dışarı çıkmamıza gerek kalmıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı Alicanlar Konağı’nda çalışmaktan dolayı oldukça memnunum” derken; Üniversite sınavlarına Alicanlar Konağı’nda çalışan bir başka öğrenci Melike Tekin ise, “Atatürk Anadolu Lisesi’nden geçtiğimiz sene mezun oldum. Diş hekimliği bölümünü kazanmak istiyorum ve hedeflerime ulaşmak için Alicanlar Konağı’nda ders çalışmayı tercih ediyorum. Burası bizlere gerek ev ortamını hissettirmesi gerekse buraya gelen herkesin çalışma bilincinde olması nedeniyle burada sınavlara hazırlanma motivasyonumuz arttırıyor. Bu yüzden her zaman Alicanlar Konağı’na gelmeyi tercih ediyorum” dedi.
Sakarya Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun olan ve üniversite giriş sınavları için neredeyse her gün Alicanlar Konağı’na gelip ders çalıştığını ifade eden Turhan Emre Temur, “Alicanlar Konağı’nı tercih ediyorum çünkü bize sunduğu birçok imkân var. Bunların en başında ihtiyacımız olan bilgilere anında sahip olabilmemiz geliyor. Aynı zamanda internet ihtiyacımız olduğunda bilgisayar odası mevcut, ders molalarında dinlenme odasında çay, kahve ve su imkanları bize sunuluyor. Akşamları gerçekleştirilen kültür etkinlikleriyle de Alicanlar Konağı bize her alanda birçok şey katıyor. Tüm bu nedenlerden ötürü bize bu kadar imkânı sunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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