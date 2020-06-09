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Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan MHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Yılmaz’a ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 09.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, MHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek, korona virüs sürecine ilişkin Sincan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, MHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek, korona virüs sürecine ilişkin Sincan’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. MHP’li Yılmaz ise ziyareti için Başkan Ercan’a teşekkür etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, MHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz’ı ziyaret ederek Covid-19 sürecinde belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.
Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Korona virüs sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşandı. Tüm sosyal yaşantımızı devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda sürece göre ayarladık. Bu süreçte belediyelere de ağır yük bindi. İşten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan, kendi iş yeri olmasına rağmen çalışamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve hijyen koşullarının temin edilmesi için ekiplerimiz olağanüstü bir performans sergiledi. Vatandaşlarımıza yüz binlerce maske dağıttık. Sadece Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardımlarımız geçmiş yıllara oranla katbekat daha fazlaydı. Yardımlarımız bu süreçten sonra da devam edecek. Dezenfeksiyon faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etti. Bütün bu konuları konuşup istişare fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.
Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Ercan, Cumhur İttifakı’nın süreçteki önemine vurgu yaptı. Ercan, “Cumhur İttifakı bugünden sonra daha da önemli bir kavram olarak devam edecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli ikisi de çok tecrübeli devlet adamları. Türkiye’nin istikbalini, geleceğini her şeyin önünde tutan iki lider. Dolayısıyla bu iki liderin gösterdiği hassasiyet bizim için en önemli yol gösterici durumunda. Biz onların bu hassasiyetine ne kadar katkı versek azdır. Maksimum katkıyı vermek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.
Korona virüs sürecinin etkilerine değinen Yılmaz ise, “Tüm dünyada etkisi görülen korona virüs Sincan’ımızı da etkiledi. Genel Başkanımızın özellikle bu konulara hassasiyetini biliyoruz. İlçe Başkanımız da zaman zaman Belediye Başkanımızla görüşüyor. Bugün de Başkanımız grubumuzu ziyarete geldi, geniş bir istişare yaptık. Grubumuzu ziyarete geldiği için Murat Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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