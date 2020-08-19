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Sincan Belediyesi ekiplerinden temizlik seferberliği

ANKARA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, toplam 136 noktaya atık getirme ekipmanları yerleştirdi.Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından vatandaşın etkilenmemesi için hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Sincan Belediyesi, toplam 136 noktaya atık getirme ekipmanları yerleştirdi.
Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından vatandaşın etkilenmemesi için hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Evsel atıklar, tadilat atıkları ile zirai ve kentsel atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilirken, vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlar da rutin olarak temizleniyor. 24 mahalle haftada iki gün makine yardımıyla temizlenirken, haftanın 6 günü cadde ve sokaklar süpürülüyor. İlçenin cadde ve sokakları her ay makine yardımıyla deterjanlı sularla yıkanırken, 33 mahallede yılda en az iki defa yıkama çalışması yapılıyor. Gerek görülmesi halinde otobüs durakları ve billboardlar da yıkanıyor.
Temizlik İşleri personeli temizlik yanında vatandaşın sağlığı için ilaçlama çalışmalarına da destek veriyor. Kurban satış ve kesim noktalarının temizliği, seçim sandıklarının muhafazası, dağıtımı ve toplanması, kışın buz ve karla mücadele, asılan pankart vb. basılı materyallerin kaldırılması ve temizliği gibi pek çok alanda ekipler çalışma yürütüyor.

Sincan Belediyesi sıfır atıkta lider
Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan ve ödül alan Sincan Belediyesi, yeni çalışmalarla seferberliği daha ileriye taşıdı. 74’ü mobil, 62’si sabit olmak üzere Sincan geneline yerleştirilen atık getirme ekipmanı sayısı 136’ya yükseldi. Sıfır atık konusunda talep edenlere destek sağlanırken, mobil atık getirme merkezi yerleri Sincan Belediyesinin web sayfasında konum olarak belirtiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın yeri buradan tespit edebiliyor.
Ayrıca gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi için okullara 40 adet mini kompost makinesi hediye edildi. Korona virüs salgını nedeniyle okulların açılışı ileri bir tarihe ertelendi ancak okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler kompost makinesi yardımıyla organik atıklardan gübre üretebilecek.

“Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde geri dönüşüm süreci anlatılıyor
Sincan Belediyesi, vatandaşların bilinçlenmesi ve yeni neslin sıfır atık konusuna sahip çıkması için eğitim çalışmalarına da önem veriyor. “Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni ziyaret eden vatandaşlar, organik atıkların gübreye dönüşümünü görme fırsatı yakalıyor. Organik atıkların kompostlama işleminden sonra gübreye dönüşümü uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca merkezde mobil atık getirme merkezi prototipleri, bitkisel atık yağ kumbarası, odun parçalama makinesi, bayat ekmek kumbarası, mini kompost makineleri, kedi-köpek mama kumbarası, kuş yuvaları, pil kumbarası ziyaretçilere tanıtılıyor ve bilgilenmeleri sağlanıyor.

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