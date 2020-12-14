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Sincan Belediyesi Hz. Mevlana’yı andı

ANKARA HABERLERİ  | 14.12.2020 12:27 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin Rumi’yi vefatının 747.

Sincan Belediyesi, Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin Rumi’yi vefatının 747. yıl dönümünde andı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle anma töreni internet üzerinden izleyiciyle buluştu.
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 747. yılında törenlerle anılıyor. Sincan Belediyesi de Mevlana için bir anma programı düzenledi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür ve sanat etkinliklerini dijital ortama taşıyan Sincan Belediyesi, çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. “ekultur.sincan.bel.tr” internet adresinden yayınlanan eğitici ve öğretici videolar, hem çocuklara hem büyüklere hitap ediyor. Özel günler için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.
Hz. Mevlana’nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinliği de internet üzerinden yayınlandı.

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