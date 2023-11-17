YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sincan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Sincan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

17.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında her mevsim ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sıfır Atık ve çevre dostu projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi ilçede ilaçlama çalışmalarına da ayrı özen gösteriyor. Çalışmalarını her mevsim aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 5 yılda toplam bin 372 ton ilaç sokak için, 561 ton ilaç yeşil alan için kullanırken; 2 bin 407 larva noktasında da ilaçlama yaptı.

2 BİN 407 NOKTADA LARVA ÇALIŞMASI

Ekipler ilçede tüm mahallelerdeki rögarlarda fare ve hamam böceği çalışmasına da devam ediyor. Ayrıca sivrisinek, karasinek üremesinin önüne geçmek için de larva noktaları ilaçlanıyor. Son 5 yılda toplam 19 bin 250 adet fare ilacı kullanıldı, 9 bin 625 litre ilaç da hamam böceği için kullanılarak rögarlarda çalışma yapıldı. 2 bin 407 noktada larva ile mücadele edilirken 12 bin 35 litre ilaç kullanıldı.

5 araç ve 10 kişilik ekiple yoğun ve etkin bir mesai harcayan Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçenin dip bucak her noktasını düzenli olarak ilaçlayarak vatandaşlara sağlıklı yaşam alanı sunuyor, ilaçlama çalışmalarına dört mevsim devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulunduErdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu
Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı" açıldıZonguldak’ta "Hayır Çarşısı" açıldı
Osmaniye’de havaya rastgele ateş eden 2 maganda yakalandıOsmaniye’de havaya rastgele ateş eden 2 maganda yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:38
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Ocak eczanesi
Etimesgut
Yeni özer eczanesi
Kecioren
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Çavdar eczanesi
Cankaya
Çalişkan eczanesi
Ayas
Sema nur eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.