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Sincan Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını daha ülkemize gelmeden önce tedbir alarak dezenfeksiyon işlemlerine başlayan ve tedbir çalışmalarını titizlikle yürüten Sincan Belediyesi, bir yandan normalleşme adımları atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Korona virüs salgını daha ülkemize gelmeden önce tedbir alarak dezenfeksiyon işlemlerine başlayan ve tedbir çalışmalarını titizlikle yürüten Sincan Belediyesi, bir yandan normalleşme adımları atarken, diğer yandan ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor. İş yerlerinden sağlık merkezlerine, toplu taşıma araçlarından sokaklara kadar Sincan’da her yer tekrar tekrar dezenfekte ediliyor.
Sincan Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenilir ve hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır ilçe genelinde titiz bir çalışma yürütüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında her mahallesinde, hatta cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Sincan Belediyesi ekipleri, yeni süreçte kontrollü sosyal hayat kurallarına ilişkin çalışmalar yürütürken dezenfekte harekatına da aralıksız devam ediyor.

İş yerleri, toplu taşıma araçları, camiler, kıraathaneler yeni sürece hazır
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ekipler normalleşme süreciyle artan yolcu sayısını da göz önünde bulundurularak taksi ve dolmuşları bir kez daha dezenfekte etti.
Uzun bir aranın ardından Sincan esnafı 1 Haziran’da kepenklerini açtı. Hem vatandaşların hem de esnafın sağlığı için iş yerlerinde gerekli hijyen önlemleri alan Sincan Belediyesi risk tamamen ortadan kalkana dek aynı ciddiyetle tedbirleri yerine getirmeyi sürdürüyor.
İş yerlerinin yanı sıra Aile Sağlık Merkezleri ve salgın tedbirleri nedeniyle uzun zamandır kapalı olan millet kıraathanelerinde de gerekli tüm tedbirler alındı. Cadde ve sokaklar düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken vatandaşların sık kullandığı bankamatikler de her gün ilaçlı sularla temizleniyor. Vatandaşların sağlığı için hijyen çalışmalarının titizlikle devam edeceğini vurgulayan Sincan Belediyesi ekipleri, vatandaşları da kontrollü sosyal hayat kurallarına uymaya çağırıyor.

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