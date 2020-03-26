Sincan Belediyesi Vefa Destek Ekipleri görev başında

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım için Vefa Destek Grubu oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Sincan Belediyesi de bu kapsamda evde kalması gereken vatandaşlara yardım için vefa destek grubunu oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor. Vatandaşlardan gelen talepler kayda alınıyor ve kısa sürede görevli personele iletiliyor. İhtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekipler; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürüyor. Böylece vatandaşlar dışarı çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

İhtiyaç sahiplerinin, Vefa Destek Grubunun çalışmalarından son derece memnun olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, destekleri için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

