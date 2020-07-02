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Sincan Belediyesinden amatör sanatçılara destek

ANKARA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği desteği bir kez daha gösterdi.

Sincan Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Lale Meydanı’nda bir alan amatör müzisyenler için ayrıldı ve cephenin bir bölümüne “Sincan’da Sanat Var” yazısı yazılarak sanat köşesi oluşturuldu. Müziğe gönül veren vatandaşlar artık o alanda sanatlarını icra edebilecek.
Gençlere e-konservatuvar ile evden müzik dersi alma fırsatı sunan Sincan Belediyesi, müziğe gönül veren gençler için kolları sıvadı. Sokaklarda, metrolarda müzik yapan gençler için Lale Meydanı’nda özel bir alan belirlendi. Sincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekiplerince alana grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlenerek cephe iyileştirme çalışması yapıldı, cephenin bir bölümüne “Sincan’da Sanat Var” yazısı yazılarak sanat köşesi oluşturuldu. Artık amatör müzisyenler burada enstrüman çalabilecek, şarkı söyleyebilecek.
Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği alan, fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çekilmek için alana geldiği gözlemlendi. Ekipler daha önce de grafiti ile dikkat çekici bir mesaj vermiş, “Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan” yazısı paylaşarak korona virüs tehlikesine dikkat çekmişti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan’da her kesimin mutluluğunu düşünen bir belediye var. Hizmeti çeşitlendirerek her alana yaymak için gece gündüz gayret ediyoruz. Gençlerimize müzik yapmak için kazandırdığımız alan hem Lale Meydanı’nın çehresini değiştirdi, hem de gençler için bir fırsat oldu. Sanatın her dalını Sincan’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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