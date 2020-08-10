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Sincan Belediyesinden KPSS adaylarına kitap desteği

ANKARA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrencilere kol kanat germeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrencilere kol kanat germeye devam ediyor. Millet Kıraathanelerinde KPSS’ye hazırlanan adaylara soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtılırken, adaylar belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı.
Sincan Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek öğrencileri unutmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi millet kıraathanelerinde öğrencilere ücretsiz deneme sınavına girme fırsatı sunan Sincan Belediyesi, bu kez KPSS adayları için kolları sıvadı.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül’de, KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
Adaylar sınava günler kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sincan Belediyesi KPSS’ye girecek adaylara bu zorlu süreçte destek olmak amacıyla hazırlık kitapları dağıttı. Alanında uzman isimlerce hazırlanan konu anlatımı ve soru bankası kitapları Millet Kıraathanelerinde sınava hazırlanan gençlere dağıtıldı. Kitaplarını alan adaylar belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Başkan Ercan, “Sınavın rahat ve sorunsuz geçmesi için ilçemizde tüm tedbirleri alıyoruz. Aylardır gecesini gündüzüne katarak çalışan gençlerimizin sınavda iyi bir başarı elde etmesi kuşkusuz en büyük dileğimizdir. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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