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Sincan Belediyesinden personele hizmet içi eğitim

ANKARA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Normalleşme döneminde de vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Sincan Belediyesi tarafından personele telekonferans yöntemiyle eğitim verildi.

Normalleşme döneminde de vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Sincan Belediyesi tarafından personele telekonferans yöntemiyle eğitim verildi. Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Tuğba Dalkılıç’ın verdiği iki günlük eğitime katılım yoğundu.
Covid-19 salgını süresince tüm etkinlikleri dijital ortama taşıyan ve binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, personellerine yönelik eğitimlere de ara vermeden devam ediyor. Pandemi sonrası normalleşme döneminde de belediyecilik hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için belediye personeline “Stres Yönetimi”, “Duygusal Dayanıklılık”, “Kurumsal Motivasyon” ve “Etkili İletişim” konulu eğitimler verildi. Söz konusu eğitimler korona virüs tedbirleri göz önüne alınarak telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Tuğba Dalkılıç, stres ve stres yönetimi hakkında bilgi verdi. Stresin doğuştan getirilen bir özellik olduğunu anlatan Dalkılıç, stresin başa çıkılamadığı takdirde sosyal hayatı sekteye uğratabileceğini ifade etti ve çeşitli hastalıklara sebep olabileceğini belirtti. Stresle başa çıkma yollarını anlatan Dalkılıç, günlük yaşamdan örnekler de verdi.
Personellere, “Duygusal Dayanıklılık” konulu eğitim de verildi. “Gerçeği kabullenmek, ders çıkarmak, anlam bulmak, olumlu tutum- disiplin ve çözüm üretmek” gibi duygusal dayanıklılığı geliştirmenin 5 temel yöntemini anlatan Dalkılıç, kişiler arası ilişkilerde empati kurmanın önemine dikkati çekti. Eğitimlerin ikinci gününde “Kurumsal Motivasyon” ve “Etkili İletişim” konuları masaya yatırıldı. Dalkılıç belediye personelinin sorularını da yanıtladı. Sohbet havasında geçen eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına hizmet içi eğitimleri önemsiyoruz. Personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Sibel Çam Eczanesi
Yenimahalle
Cansın Eczanesi
Mamak
Tuğçe Eczanesi
Mamak
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