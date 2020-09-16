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Sincan Belediyesinden Polatlı’daki tarım işçilerine yardım eli

ANKARA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine Sincan Belediyesi yardım elini uzattı.

Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine Sincan Belediyesi yardım elini uzattı. Başkan Murat Ercan, tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kum fırtınası, Polatlı başta olmak üzere tüm Ankara’yı olumsuz etkiledi. Fırtına özellikle ekmek paralarını kazanmak için Polatlı’da bulunan mevsimlik tarım işçilerini mağdur etti. Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 90 adet gıda kolisini bölgeye ulaştırdı. Mağdur olan ailelere 200 adet terlik dağıtıldı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Fırtına mağduru çocuklar da unutulmadı. Başkan Ercan’ın yakından ilgilendiği çocuklara uzaktan kumandalı araba, top, bebek gibi oyuncaklar hediye edildi.
Başkan Ercan, “Afetten etkilenen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Sincan Belediyesi olarak olayın ardından hemen harekete geçerek mağdur vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Gün birlik olma günüdür. Rabbim her türlü afetten ülkemizi korusun, bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

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