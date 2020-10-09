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Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi

ANKARA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi gençlere yönelik desteğini sürdürüyor.

Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi

Sincan Belediyesi gençlere yönelik desteğini sürdürüyor. Kültür ve sanatın yanı sıra gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan Sincan Belediyesi, 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımını hızlandırdı. Sahaların bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Sincan’ın değerine değer katacak yatırımlar hayat buluyor. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, bir yandan içerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı 5 adet gençlik merkezinin çalışmalarını hızla tamamlarken diğer yandan gençleri spora teşvik etmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe geneline çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başlandı. Temelli bölgesinde 5, Temelli Başkent Organize Sanayide 2, Fatih’te 15, Yenikent bölgesinde 19, Sincan Merkezde ise 9 adet olmak üzere toplam 50 adet mini voleybol, basketbol ve badminton sahası gençlere armağan edilecek. Büyük bir bölümü biten sahalar bu yıl içerisinde tamamlanacak.

“Gençlerimiz boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek”
Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımların her zaman destekçisi olacaklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Her alanda olduğu gibi sporda da gençlik, gelecek demektir. Bir yandan gençlerimize sahip çıkarken diğer yandan da gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkileyen, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projeleri hayata geçiriyoruz. Sincan’a kazandırdığımız 50 adet çok amaçlı mini basketbol, voleybol ve badminton sahasının yapımında sona yaklaştık. En kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek” açıklamasında bulundu.

Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi

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