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Sincan Belediyesi’nden yüz yüze eğitime hazırlık

19.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Sincan’da yüz yüze eğitim öncesi okul çevresindeki ağaçlar budandı.Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa süre kala öğrenciler yeni döneme hazırlanırken, Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de okul çevrelerinin temizliğini sürdürüyor.

Sincan’da yüz yüze eğitim öncesi okul çevresindeki ağaçlar budandı.
Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa süre kala öğrenciler yeni döneme hazırlanırken, Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de okul çevrelerinin temizliğini sürdürüyor. 1 Mart’ta kademeli olarak açılacak okulların açılmasından önce cadde ve sokaklarda hummalı bir temizlik yapan ekipler, öğrencilerin geçişini engelleyecek ya da tehlike oluşturacak yola ve kaldırıma sarkan ağaçları budadı. Çalışmalara özenle devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki ağaçları budadıktan sonra çevre temizliği yaptı. Yüz yüze eğitimle okullara dönecek olan öğrencilerin rahat etmesini amaçlayan Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, faaliyetlerine ilerleyen günlerde de devam edecek.

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