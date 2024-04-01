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Sincan bir kez daha “Murat Ercan” dedi

İHA İHA
01.04.2024 14:52
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31 Mart yerel seçimlerinde sandığın galibi yine Murat Ercan oldu.

Sincan bir kez daha “Murat Ercan” dedi

Görev süresi boyuna Sincanlının gönlünde taht kuran, sayısız eser kazandırarak Sincan’ı geleceğe taşıyan Murat Ercan yeniden Sincan Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Murat Ercan, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılan sandıkları vatandaşlarla birlikte takip etti. Sincan da sonuç değişmedi.

Sincan’ın gönlünü fetheden, yatırımları ve mega projeleriyle ilçeye değer katan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yeniden Belediye Başkanı seçildi.

Sincan ona güveniyor
Her fırsatta gönül belediyeciliği vurgusu yapan ve Sincanlı vatandaşların güvenini kazanarak gönüllerinde taht kuran, gerçek belediyecilik ilkesiyle çalışan ve bu doğrultuda yaptığı mega projelerle Sincan’ı yükselten Murat Ercan’ın başarısı aldığı oylarla bir kez daha tescillendi.

Murat Ercan yaptığı açıklamada Sincan’a teşekkür ederek şunları dedi:
"Teşekkürler Sincan. İlçemize yeni eser, hizmet ve projeler kazandırmak, hemşehrilerimizin hayat konforunu yükseltmek; şehrimizi her alanda daha da ileriye taşımak için ‘Sincan Yükseliyor’ parolasıyla çıktığımız bu yolda bir kez daha destekleriyle belediye başkanlığı görevini bizlere tevdi eden tüm hemşehrilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Sincan’ımız için canla başla çalışmaya, ilçemiz için üretmeye, şehrimize değer kazandırmaya ve Sincanlılara verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz.

Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Yerel Seçim 2024


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