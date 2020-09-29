Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Polatlar Mahallesinde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. Yaklaşık 42 bin m2 arazide yapımı devam eden merkez, kısa sürede hizmete açılacak. Sincan Belediyesi sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Mücavir alan sınırları içinde bulunan sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için Sincan Belediyesi, Polatlar Mahallesi’nde 42 bin m2 arazi üzerinde Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde yapımına başlanan ve halen yapımı devam eden merkezde can dostlarımız için birçok imkan sunuluyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç canlar için en uygun refah koşullarına sahip; doğal ve modern barınma alanlarının yer aldığı merkezde sokak hayvanlarının her türlü bakım, teşhis, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri de yapılacak. Ayrıca engelli hayvanların rehabilite süreçleri de Sincan Belediyesi tarafından yeni hizmete açılacak barınakta en uygun şekilde takip edilecek.

Yeni barınak 42 bin metrekare olacak, bin can dostunu misafir edebilecek

Merkezde; bakıma muhtaç hayvanlar için operatif müdahalelerde kullanılmak üzere ameliyathane, tedavilerde kullanılan ilaçları muhafaza etmek için eczane, güvenli ve kontrollü bir sedasyon için anestezi üniteleri, mamaların uygun ve güvenli bir şekilde saklanması için soğuk hava deposu da bulunuyor.

Hayvanlarımızın doğal yaşam ortamlarına en yakın şekilde yaşayacağı ve bakımlarının düzenli olarak yapılacağı tesis tamamlandığında bin sokak hayvanını misafir edebilecek.

“Her can bizim için kıymetli”

Her canın kıymetli olduğunu dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak” diye konuştu.

