YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sincan Ülkü Ocakları tapusunu aldı

Sincan Ülkü Ocakları tapusunu aldı

ANKARA HABERLERİ  | 06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamayla, ocağın bulunduğu mülkün tapusunun aldığı duyuruldu.Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sıkıntılı günlerde Türk milletinin birbirine kenetlenmesi gerektiği belirtilerek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere harfiyen uymak başta kendi sağlığımız, ailemiz ve çevremizin sağlığını korumak adına çok önemlidir.

Sincan Ülkü Ocakları tapusunu aldı

Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamayla, ocağın bulunduğu mülkün tapusunun aldığı duyuruldu.
Sincan Ülkü Ocaklarından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sıkıntılı günlerde Türk milletinin birbirine kenetlenmesi gerektiği belirtilerek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere harfiyen uymak başta kendi sağlığımız, ailemiz ve çevremizin sağlığını korumak adına çok önemlidir. Özellikle 20 yaş altında ki ülkücü kardeşlerimizin ve 65 yaş üstü ak saçlı aksakallı kıymetli büyüklerimizin alınan önlemler kapsamında evlerinde kalmaları virüsün yayılması ve olası kötü sonuçlarını engellemek için hayati önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yetkililerin ’Hürriyet mülkiyettir’ diyerek yola çıktıkları ve 3 ay gibi kısa bir sonrasında Ocak ayında Sincan Ülkü Ocakları’nın tapusunu aldıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Başta Sincanlı ülkücüler ve bize destek olarak imanlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan ülküdaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Ülkemizin bu sıkıntılardan kurtulacağı günleri görmeyi canı gönülden istemekteyiz. O gün geldiğinde tüm halkımızı bir çayımızı içmeye bekleriz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Ankara Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Fügen Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Tunca Eczanesi
Mamak
Asilkan Eczanesi
Mamak
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Anafartalar Füsun Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.