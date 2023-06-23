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Sincan zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

23.06.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerçekleştirdikleri denetimle, tatlı ve şekerleme imalathanelerini, fırın ve pastaneleri inceledi.

Sincan zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Kurban Bayramı öncesi harekete geçen Sincan Zabıta Ekipleri tatlı ve şeker gibi gıdaların üretimi ve satışını yapan iş yerlerine denetimleri artırdı. Sincan çarşı merkezindeki pastanelerle başlayan denetimde ekipler, tatlı yapım aşamalarından satışına, çalışanların kılık kıyafetinden mekân ve üretim araçlarının temizliğine kadar pek çok detayı inceledi.

Bölgedeki tatlı gıda üreticilerinin hijyen şartlarına ve halk sağlığına uygun şartlarda çalışmasını sağlamaya yönelik yapılan denetimlerde, vatandaşın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi hedefleniyor. Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine zabıta ekipleri tarafından teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli işlemler yapıldı.

İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü de gerçekleştiren Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sincanlıların sağlığını korumak için ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam edecek.

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