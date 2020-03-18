Sincan zabıtası hijyen denetimine çıktı

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla işletmelerde hijyen denetimi yapıyor.

Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine Sincan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. İlçede hizmet veren işletmeler mercek altına alındı. Ekipler işletmeleri tek tez gezerek inceleme yaptı. Söz konusu yerlerin hijyen kurallarına uygun hizmet verip vermediği denetlendi. Zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların hijyen kurallarına uymak için rağbet gösterdiği kolonya ve dezenfektan ile kuru bakliyat gibi ürünlerdeki fiyat artışlarına karşı ise esnafı uyardı. Kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, Sincanlıların sağlıklı ve güvenli ortamlarda bulunabilmeleri için tüm işletmeleri temizlik kurallarına uymaya çağırdı. Ekipler, denetimlerin ara vermeden devam edeceğini, halk sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.

