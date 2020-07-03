YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sincan’a 40 adet ’Mini Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi

Sincan’a 40 adet ’Mini Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi

ANKARA HABERLERİ  | 03.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi sıfır atık seferberliği noktasında yapığı çalışmalara hızla yenilerini ekliyor.

Sincan Belediyesi sıfır atık seferberliği noktasında yapığı çalışmalara hızla yenilerini ekliyor. İlçe geneline 40 adet ’Mini mobil atık getirme merkezi’ yerleştirildi. Vatandaşlar bu kumbaralara atıklarını atarak geri dönüşüme katkı sağlayabiliyor.
Sıfır atık çalışmalarıyla ödüle layık görülen Sincan Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğayı ve çevreyi koruyarak gelecek nesle daha yeşil ve yaşanabilir bir Sincan bırakmak için seferber olan Sincan Belediyesinin çalışmaları her kesimden takdir topluyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen “mini mobil atık getirme merkezleri” Sincan’ın 40 noktasına dağıtıldı. Ekipler kumbaraları belirlenen bölgelere özenle yerleştirdi. Vatandaşlar mini mobil atık merkezlerine tekstil, cam, kağıt, plastik ve metal atıklarını atabilecek. Bugüne kadar toplam 74 adet atık getirme merkezi ilçenin faklı noktalarında vatandaşın hizmetine sunuldu.
Sincan Belediyesi, daha önce de ilçedeki 40 okula “mini kompost makinesi” hediye etmişti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullara ara verildi ancak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrenciler organik atıkları bu makinelerde toplayarak gübre elde edebilecek.
Atıkları birer hammadde olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Doğayı ve çevreyi korumak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz oldu. Bu amaçla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyor, üzerimize düşen sorumluluğu en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından imal edilen mini mobil atık getirme merkezlerimizi belirlediğimiz noktalara dağıttık. Gençlerimizin geleceği için çevre bize emanet” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak

Ata tohumları filizlendi

Ata tohumları filizlendi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Ocak Eczanesi
Mamak
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Beyaz Eczanesi
Altindag
Beril Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.