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Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

ANKARA HABERLERİ  | 17.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, gençlerin uğrak mekanlarından olan millet kıraathanelerine bir yenisini daha ekledi.

Sincan Belediyesi, gençlerin uğrak mekanlarından olan millet kıraathanelerine bir yenisini daha ekledi. “Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi” açılarak hizmet vermeye başladı.
Sincan Belediyesi sosyal ve kültürel alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Sincan Belediyesi, 4. millet kıraathanesini Sincan’a kazandırdı. Kent Meydanı’ndaki “Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi” hizmete girdi.
İlki 2018 yılında açılan millet kıraathaneleri Sincan’da büyük beğeni topladı. Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek millet kıraathanesi sayısı 4’e çıkarıldı.
“Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi” 250 kişilik kapasitesiyle gençleri bekliyor. İçerisinde her alanda 20 bin kitabın bulunduğu kıraathane nezih ve hijyenik ortamda gençlere kitap okuma, ders çalışma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. Normal şartlarda 24 saat açık olan kıraathaneler, korona virüs tedbirleri nedeniyle sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında randevu usulü ile hizmet veriyor. “Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi” de yine aynı şekilde hizmet verecek. Ziyaretçilere ücretsiz şekilde çay, çorba ve kek ikramı pandemi sürecinden sonra devam edecek.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençler tarafından büyük beğeni toplayan millet kıraathaneleri sayısını 4’e çıkardıklarını, 5. kıraathane için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Ercan, “İlkini 2018’de açtık ve çok güzel karşılık bulduk. Gençlerimiz kıraathaneleri çok sevdi. Şu an itibarıyla millet kıraathaneleri sayımızı 4’e çıkardık. Kısa süre içinde 5. kıraathanemizi de inşallah hizmete sokacağız. Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi artık hizmetinizde. Sincanımıza hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık” ifadelerini kullandı.

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