Sincan’a “Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi” geliyor

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “sıfır atık” seferberliğine ilişkin çalışmalarını bir adım daha öteye taşıdı. Yenikent’te ’Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nin yapımına başlandı.

Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlanacak merkezde, çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm süreci anlatılacak. Yenikent’te 20 dönümlük bir arazi üzerinde inşasına başlanan “Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi” Sincan’ın değerine değer katacak.

Bölgede toprak tesviyesi çalışmaları devam ediyor, 600’den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan ortaya çıkarılacak. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle bitki tarlası, rengârenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak.

Sıfır atık eğitim merkezi taşınıyor

Halen faaliyetlerine devam eden “Sıfır Atık Eğitim Merkezi” yeni yerine taşınarak daha ferah ve yemyeşil bir ortamda çalışmalarına devam edecek. Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezinde organik atıklardan gübre üretilecek, gençler ve çocuklar buraya gelerek sıfır atık çalışmalarını uygulamalı olarak yerinde görebilecek. Ayrıca burada ortam temizliğinde kullanılmak üzere pazar atıklarından dezenfektan imal edilecek. Solucan gübresi üretilerek bitkilerin gelişiminde kullanılacak.