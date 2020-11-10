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Sincan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

ANKARA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Sincan Belediyesi’nin düzenlediği anma töreni ile anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle Sincan Lale Konferans Salonunda anma töreni yapıldı. Törene Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kaplan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saat 09.05’te sirenlerin çalması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende öğrenciler, Atatürk’ün sevdiği türküleri ve şiirleri de seslendirdi.

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