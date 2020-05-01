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Sincan’da 110 haneye sıcak yemek yardımı

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Ramazan ayında gıda kolisi dağıtımına devam eden Sincan Belediyesi, bir taraftan da 110 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtıyor.Sincan Belediyesi, korona virüs süreci de dahil olmak üzere ilçede 7’den 70’e tüm vatandaşlara kucak açıyor.

Ramazan ayında gıda kolisi dağıtımına devam eden Sincan Belediyesi, bir taraftan da 110 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtıyor.
Sincan Belediyesi, korona virüs süreci de dahil olmak üzere ilçede 7’den 70’e tüm vatandaşlara kucak açıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtımı devam ederken, sosyal destek kartına yüklenen para ile vatandaşlar ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Bunların yanında yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapılıyor. Sincan Belediyesinin aş evi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Dışarı çıkması kısıtlanan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere 110 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtılıyor. Son derece hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekler, korona virüs tedbirleri de göz önüne alınarak temin edilen yeni makineler aracılığıyla özenle ambalajlanıyor, tek kullanımlık tabaklarda ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

"Yardımlarımız artarak devam edecek"
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda kolisi desteğinde bulunduklarını ifade etti. "Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz" diyen Ercan, "Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte yardımlarımızı kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

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