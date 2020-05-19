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Sincan’da 19 Mayıs balkonlarda kutlandı

ANKARA HABERLERİ  | 19.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sincan’da balkonlarda kutlandı.

Sincan’da 19 Mayıs balkonlarda kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sincan’da balkonlarda kutlandı. Türk bayrakları ile donatılan otobüs, Sincan sokaklarında dolaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlandı. Sincan Belediyesi 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir tur düzenleyerek gençlerin bayramını kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan otobüs, Sincan’ın dört bir köşesini gezdi. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar balkonlara Türk bayrakları astı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerin bayramını kutladı. Başkan Ercan, “Tam 101 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin temellerinin atıldığı gurur dolu bu günü, pırıl pırıl gençlerimizin desteğiyle kutluyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığı ilke edinmiş aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sincan’da 19 Mayıs balkonlarda kutlandı

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