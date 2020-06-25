Sincan’da hobi bahçelerine yapılan binalar yıkılıyor

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent mevkiinde hobi bahçeleri içindeki imara aykırı yapılar yıkılıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in ilçe belediyelerine gönderdiği yazı doğrultusunda kaçak hobi bahçelerindeki imara aykırı yapıların yıkımına başlandı. Vali Şahin başkanlığında geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanları ve ilgili müdürlerin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapılan toplantıda kaçak hobi bahçelerinin durumu ele alındı. Vali Şahin, daha sonra ilçe belediye başkanlarına 5393, 5216 ve 5403 sayılı kanunlardan gelen yetkiler çerçevesinde söz konusu tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak inşaatların yıkım işlemlerinin başlatılması için yazı gönderdi. Vali Şahin, ayrıca belediyelerden kaçak yapılar için başta elektrik olmak üzere yol, su, doğalgaz verilmemesi, İlçe Tarım Müdürlüklerince denetimlere ağırlık verilmesi konularında da uyarılarda bulundu. Vali Şahin’in talimatı doğrultusunda Sincan Belediyesi tarafından Yenikent’te tarım arazileri üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasına devam edildi.

