YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sincan’da hobi bahçelerine yapılan binalar yıkılıyor

Sincan’da hobi bahçelerine yapılan binalar yıkılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent mevkiinde hobi bahçeleri içindeki imara aykırı yapılar yıkılıyor.Ankara Valisi Vasip Şahin’in ilçe belediyelerine gönderdiği yazı doğrultusunda kaçak hobi bahçelerindeki imara aykırı yapıların yıkımına başlandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent mevkiinde hobi bahçeleri içindeki imara aykırı yapılar yıkılıyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin’in ilçe belediyelerine gönderdiği yazı doğrultusunda kaçak hobi bahçelerindeki imara aykırı yapıların yıkımına başlandı. Vali Şahin başkanlığında geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanları ve ilgili müdürlerin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde yapılan toplantıda kaçak hobi bahçelerinin durumu ele alındı. Vali Şahin, daha sonra ilçe belediye başkanlarına 5393, 5216 ve 5403 sayılı kanunlardan gelen yetkiler çerçevesinde söz konusu tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak inşaatların yıkım işlemlerinin başlatılması için yazı gönderdi. Vali Şahin, ayrıca belediyelerden kaçak yapılar için başta elektrik olmak üzere yol, su, doğalgaz verilmemesi, İlçe Tarım Müdürlüklerince denetimlere ağırlık verilmesi konularında da uyarılarda bulundu. Vali Şahin’in talimatı doğrultusunda Sincan Belediyesi tarafından Yenikent’te tarım arazileri üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasına devam edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Gülen Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Orkun Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Bilir Eczanesi
Yenimahalle
Tansu Kırcı Eczanesi
Mamak
Selçuk Eczanesi
Mamak
Durusu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.