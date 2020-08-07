Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile korona virüs denetimine katıldı. İlçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek incelendi. Başkan Ercan, “Sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon seferberliğine 14 Şubat itibarıyla başladı. O gün bu gündür çalışmalar ara vermeden devam ediyor. İlçede camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, bankalar, ATM’ler, parklar, kuaför ve berberler, oyun salonları gibi yüzlerce iş yerinde hijyen çalışması yürütüldü. Sokaklar-caddeler yıkandı, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son günlerde korona virüs vakalarındaki artışın ardından İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Türkiye genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda eş zamanlı denetim başlatıldı.

Sincan’da korona virüs denetimi

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın denetimlere katıldı. Başkan Ercan ilçe genelinde çok sayıda iş yeri ve pazar yerlerinde incelemede bulundu. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşa kontrollü sosyal hayat kuralları anlatıldı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de sahadaydı. Denetimler sırasında ekipler vatandaşlara uyarılarda bulundu, tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.