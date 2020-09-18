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Sincan’da korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetiminde Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı.

Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetiminde Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı ekipler tarafından kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine genelge göndermişti. Genelgede tüm il ve ilçelerde, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu kapsamda Sincan Belediyesi ekipleri de sahada görev aldı. Zabıta Müdürlüğü, 12 ekip 57 personelin katılımıyla Sincan’da denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah salonları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları incelendi. Kurallara uymayanlara ceza verildi.
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan denetime katılarak ekiplere tam destek verdi. Başkan Ercan, “Korona virüsle mücadelede istisnasız her vatandaşımızın dikkatine ve tedbirine ihtiyacımız var. Kaymakamımız Abdullah Küçük ile Plevne Mahallemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Bu süreci inşallah kurallara riayet ederek birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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