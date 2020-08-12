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Sincan’da korona virüs denetimleri devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 12.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Sincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor.

Sincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçede işletmelerden pazar yerlerine ve toplu taşıma araçlarına kadar denetlenmedik yer bırakmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetimlere katılarak ekiplere tam destek verdi.
Sincan Belediyesi ilçe genelinde bir taraftan dezenfeksiyon seferberliğine diğer taraftan da denetimlere büyük bir titizlikle devam ediyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı. Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı.

Başkan Ercan’dan pazar denetimi
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar sıkı bir denetimden geçti. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yerinde denetimlerde bulundu. Başkan Ercan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takıp takmadığını, pazar yerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Ercan vatandaşların taleplerini de dinledi.

Zabıta ekipleri tam kadro sahadaydı
Zabıta ekipleri ilçe genelinde çok sayıda iş yerinde incelemede bulundu. Sosyal mesafe kuralı ve maske denetimi yapıldı. Özellikle gıda hizmeti veren işletmelerle; berber ve kuaförlerin hijyen konusunda aldığı önlemler denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, kontrollü sosyal hayat kuralları anlatıldı. Korona virüs tedbirlerine uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı
Sincan Belediyesi olarak salgın Türkiye’ye gelmeden çok önce tedbir aldıklarını belirten Başkan Ercan, “Binlerce maske ve hijyen kiti dağıttık. Ekiplerimiz ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. Sadece bunlar değil, halkın bilinçlenmesine yönelik de önemli adımlar attık. Maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalı. İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda tüm kurum temsilcileri ile kapsamlı bir denetim daha gerçekleştirdik. Öncelikle Sincanlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın tüm önlemleri yerine getirerek korona virüs mücadelesini başarılı bir şekilde sonlandıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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