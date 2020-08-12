Sincan’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Sincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçede işletmelerden pazar yerlerine ve toplu taşıma araçlarına kadar denetlenmedik yer bırakmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetimlere katılarak ekiplere tam destek verdi.

Sincan Belediyesi ilçe genelinde bir taraftan dezenfeksiyon seferberliğine diğer taraftan da denetimlere büyük bir titizlikle devam ediyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı. Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı.

Başkan Ercan’dan pazar denetimi

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar sıkı bir denetimden geçti. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yerinde denetimlerde bulundu. Başkan Ercan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takıp takmadığını, pazar yerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Ercan vatandaşların taleplerini de dinledi.