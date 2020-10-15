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Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Sincan’da köylülerin bin bir emek vererek ürettiği sebze ve meyvelerin doğrudan satışa sunulduğu köylü pazarları yoğun ilgi görüyor.Sincan Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu köylü pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sincan’da köylülerin bin bir emek vererek ürettiği sebze ve meyvelerin doğrudan satışa sunulduğu köylü pazarları yoğun ilgi görüyor.
Sincan Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu köylü pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kış mevsimi adım adım yaklaşırken, sofralarına hem doğal hem taze ürünler götürmek isteyen vatandaşlar köylü pazarlarına akın ediyor. Sincanlı vatandaşlar dalından koparılan domatesleri, salatalıkları, biberleri, fasulyeleri, yeşillikleri, meyveleri en doğal haliyle sofralarına taşıyor. Kışlık turşular kuruluyor, melemenler yapılıyor.
Kış sezonunun yaklaşmasıyla köylü pazarları bir süre sonra hizmete ara verecek. Köylü pazarı kurulan yerler şöyle:
"Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazarı yeri
Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri
Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazarı yeri,
Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazarı yeri."

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