Sincan’da öfke kontrolü eğitimi

Sincan Belediyesi, personele yönelik eğitimlerine devam ediyor. Psikoterapist Erhan Erdem belediye çalışanlarına öfke le nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili eğitimler veriyor.

Sağlık Bakanlığı ve Sincan Belediyesi işbirliğinde Rüstem Altınbaş Konferans Salonunda “Öfke Kontrolü” konulu eğitim programı düzenlendi. Psikoterapist Erhan Erdem öfke ile mücadele yöntemleri konusunda belediye personelini bilgilendirdi. Eğitimde, öfkenin tanımı, öfkeye yol açan nedenlerin neler olduğu, öfke kavramının insan davranışı üzerindeki etkileri anlatılırken öfke ile baş etmede yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar ve öfke kontrolü teknikleri anlatıldı. İş hayatına ve sosyal hayata pozitif bakış açısı konuları anlatılarak, örnek uygulamalarla pekiştirildi. Katılımcılar günlük hayattan örnekler vererek psikoterapist Erdem’e sorular yöneltme fırsatı buldu. “Öfke duygusal bir tepkidir” diyen Erdem, öfke ile mücadelede özellikle empati ve etkili iletişimin önemine dikkat çekti.



