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Sincan’da okullar ilaçlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 05.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi ekipleri, ilçedeki okulları haşerelere karşı ilaçladı.Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi, ilçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuş ve taksileri tedbir amaçlı ilaçlamıştı.

Sincan’da okullar ilaçlanıyor

Sincan Belediyesi ekipleri, ilçedeki okulları haşerelere karşı ilaçladı.
Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi, ilçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuş ve taksileri tedbir amaçlı ilaçlamıştı. Sadece toplu taşıma araçları değil, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konaklar da belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Sincan Belediyesi ekipleri okullar için de harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için böcek ve haşerelere karşı okul bahçelerinde ilaçlama yaptı. Veliler duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ettiler.
Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarının tüm okullarda devam edeceğini belirtti.

Sincan’da okullar ilaçlanıyor

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