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Sincan’da üreticiden tüketiciye doğrudan satış

ANKARA HABERLERİ  | 05.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Sincan’da üreticilerin bin bir emek vererek ürettiği sebze-meyveler doğrudan tüketici ile buluşuyor.

Sincan’da üreticilerin bin bir emek vererek ürettiği sebze-meyveler doğrudan tüketici ile buluşuyor. Dalından koparılan ürünler Sincan Belediyesi aracılığıyla vatandaşın hizmetine sunuluyor. “Köylü Pazarları” haftanın 4 günü belirlenen yerlerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor.
Vatandaşa hizmet yolunda önemli projeleri bir bir hayata geçiren Sincan Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Sincan’da üreticiler; tarlalarında, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve-sebzeleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Sincan’da haftanın 4 günü farklı mahallelerde hizmet veren köylü pazarları bu yıl da kurulmaya başlandı.
Pazarlarda yok yok. Dalından koparılan domatesler, salatalıklar, biberler, fasulyeler, yeşillikler, meyveler Sincanlıların sofralarına taşınıyor. Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda kurulan köylü pazarı sayesinde hem üretici hem de tüketici kazanıyor.
Doğrudan komisyonsuz şekilde vatandaşa sunulan ürünlerin fiyatları da uygun. Üretici belgesi olan çiftçiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabilecek.
Köylü pazarı kurulan yerler:
"Salı günleri; Mevlana Mahallesi Cuma Pazar yeri. Çarşamba günleri; Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri. Cuma günleri; Osmanlı Mahallesi Salı Pazar yeri. Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazar yeri."

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