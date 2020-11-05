Sincan’dan İzmir’e yardım tırı

Sincan Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti. Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığı iş birliğinde hayırseverlerin de katkılarıyla toplanan yardımlar İzmir’e doğru yola çıktı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge ile irtibat halinde olan görevliler temel ihtiyaçları tespit ederek, Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığı iş birliğinde Sincan halkının da katkılarıyla temel ihtiyaç malzemeleri topladı. Battaniye, gıda kolileri, yastık, yorgan, ayakkabı, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemeleri, depremden zarar gören vatandaşlara dağıtılarak bir nebze olsa da vatandaşların yarasını saracak. “Sincan Sizinle Geçmiş Olsun İzmir” yazılı destek pankartlarının da asılı olduğu tır, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımıyla İzmir’e uğurlandı.

Başkan Ercan, depremzede vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, “İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yaralılarımıza da acil şifalar versin. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, hep birlikte atlatacağız. İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımız için İlçe Kaymakamlığımız ile hazırladığımız yardım tırı deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

