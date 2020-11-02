Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 4 kişilik sincap ailesi bu kış aç kalmayacak.

Çağlayan’da ceviz ağacına yuva yapan sincap ailesi görüntülendi. 4 kişilik sincap ailesi bir yandan cevizle karınlarını doyururken biryandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor.

Bu sene gurbetçi bir ailenin bahçesinde bulunan ceviz ağacına yuva yapan sincaplar aç kalmayacak. Gurbetçi aile sincaplar için ağaçta bulunan cevizleri silkelemedi. Öylece ağaçta duran cevizler kış boyu sincaplara yiyecek olarak bırakıldı.

Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında biraz güneşlendikten sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizler hangisi tek tek koklayarak onları yemeyi tercih ediyorlar.

