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Sincik’in 23 köy ve 1 beldesine kamera yerleştirildi

04.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kamu güvenliğinin ve asayişin sağlanması amacıyla 23 köy ve 1 beldeye 29 kamera yerleştirildi.

Sincik’in 23 köy ve 1 beldesine kamera yerleştirildi

Sincik Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde belde, mahalle ve köy muhtarlarının desteğiyle, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek maksadı ile kameralı tedbir alındı.

Bu çerçevede 23 köy ve 1 beldede 7/24 esaslı görüntü kayıt edebilen 29 adet güvenlik kamera sistemi kuruldu.
Belde ve köylerin giriş ve çıkışları kameralar ile kayıt altına alınacak. Belde ve köylerimize giriş-çıkış yapan şüpheli araç ve şahısların anında tespit edilebileceği açıklandı.

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