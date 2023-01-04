Sincik’in 23 köy ve 1 beldesine kamera yerleştirildi

Sincik Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde belde, mahalle ve köy muhtarlarının desteğiyle, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek maksadı ile kameralı tedbir alındı.

Bu çerçevede 23 köy ve 1 beldede 7/24 esaslı görüntü kayıt edebilen 29 adet güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Belde ve köylerin giriş ve çıkışları kameralar ile kayıt altına alınacak. Belde ve köylerimize giriş-çıkış yapan şüpheli araç ve şahısların anında tespit edilebileceği açıklandı.

