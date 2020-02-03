YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Sincikli depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

Sincikli depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.02.2020 12:39 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.Depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda AFAD ve jandarma ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının etkili olduğu Aksu, Arıkonak, Geçitli köy ve mezralarına karlı dağlar aşılarak depremzedelere yardımlar ulaştırıldı.Zorlu ve dağınık coğrafi şartlara rağmen yer yer bir metrenin üzerindeki karla kaplı köylere ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri soğuk havaya rağmen Sincik ilçesine bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyü ve mezraları ile İnlice Beldesine bağlı mahallelere yardım malzemesini dağıttı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.
Depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda AFAD ve jandarma ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının etkili olduğu Aksu, Arıkonak, Geçitli köy ve mezralarına karlı dağlar aşılarak depremzedelere yardımlar ulaştırıldı.
Zorlu ve dağınık coğrafi şartlara rağmen yer yer bir metrenin üzerindeki karla kaplı köylere ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri soğuk havaya rağmen Sincik ilçesine bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyü ve mezraları ile İnlice Beldesine bağlı mahallelere yardım malzemesini dağıttı. Köyler ve mezralarında depremden evleri ağır hasar alan vatandaşlara çadır kurarken, ayrıca gıda, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yaptı. Ekipler, İnlice Beldesi, Çamdere, Hasanlı, Çatbahçe ve Söğütlübahçe Köylerinde de erzak dağıtımı gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Uzmanları ise, Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda depremden etkilenen vatandaşlar ve çocuklarla tek tek görüşerek, vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için psiko-sosyal destek hizmeti sundu.
Adıyaman Valiliğinin Koordinasyonunda Jandarma, AFAD ve Sosyal Destek Uzmanları ziyaret ettiği köylerde çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
Depremzedeler ise, zor günlerinde acılarına ortak olan ve kendilerine her türlü desteği eren AFAD, Jandarma ve Sosyal Destek Uzmanlarına Allah razı olsun diyerek, teşekkür etti.
Depremin meydana geldiği andan itibaren Gerger ve Sincik ilçesinde köy köy mezra mezra dolaşarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez ise yaptığı açıklamada, “Depremin meydana geldiği andan itibaren depremin yaralarını sarmak için kurumlarımızı adeta seferber ettik. Yaşanan bu acı felaketin ardından devlet olarak en kısa sürede afete müdahale edip, milletimizle kenetlendik. Ekiplerimiz şu anda Gerger ve Sincik ilçelerimizde başta insani yardım olmak üzere depremin yaralarını bir an önce sarmak ve vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Allah milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:23
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bilen Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.