YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Sincik’te 150 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi

Sincik’te 150 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi

28.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve İstanbul’dan Adıyaman’ın Sincik ilçesine getirilen çeşitli hediyeler ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye verildi.Türkiye’nin farklı bölgelerinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Kocaeli Çayırova’ya bağlı Şekerpınar bölgesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv İletişim Komitesi ve Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi, tarafından Sincikli öğrencilere hediye verildi.Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde köy okullarındaki yaklaşık 150 öğrenciye hediyeler takdim edildi.Pandemi nedeniyle kapalı olan okullardaki öğrencilerin hem okula olan ilgilerini arttırmak, hem evde oldukları zamanı keyifli hale getirmek hem de karne haftasında yüzlerini güldürmek için bir proje gerçekleştirildi.Proje sorumlusu Ebru Barut ve İstanbul Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi Proje koordinatörü Gökmen Ay yaptıkları açıklamada öğrencilerin bir nebze de olsun mutluluklarına mutluluk katmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Hediye paketlerinin içerisinde mont, bot ve 5’er kitaptan oluşan kitap seti bulunuyor.

Kocaeli ve İstanbul’dan Adıyaman’ın Sincik ilçesine getirilen çeşitli hediyeler ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye verildi.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Kocaeli Çayırova’ya bağlı Şekerpınar bölgesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv İletişim Komitesi ve Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi, tarafından Sincikli öğrencilere hediye verildi.
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde köy okullarındaki yaklaşık 150 öğrenciye hediyeler takdim edildi.
Pandemi nedeniyle kapalı olan okullardaki öğrencilerin hem okula olan ilgilerini arttırmak, hem evde oldukları zamanı keyifli hale getirmek hem de karne haftasında yüzlerini güldürmek için bir proje gerçekleştirildi.
Proje sorumlusu Ebru Barut ve İstanbul Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi Proje koordinatörü Gökmen Ay yaptıkları açıklamada öğrencilerin bir nebze de olsun mutluluklarına mutluluk katmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Hediye paketlerinin içerisinde mont, bot ve 5’er kitaptan oluşan kitap seti bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yaralı güvercin Devlet Hastanesinde tedavi edildi

Yaralı güvercin Devlet Hastanesinde tedavi edildi

Adıyaman 1954 Spor- Bursa Yıldırım Spor: 0-0

Adıyaman 1954 Spor- Bursa Yıldırım Spor: 0-0

Kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Adıyaman il istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman il istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.