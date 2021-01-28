Sincik’te 150 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi

Kocaeli ve İstanbul’dan Adıyaman’ın Sincik ilçesine getirilen çeşitli hediyeler ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye verildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Kocaeli Çayırova’ya bağlı Şekerpınar bölgesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv İletişim Komitesi ve Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi, tarafından Sincikli öğrencilere hediye verildi.

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde köy okullarındaki yaklaşık 150 öğrenciye hediyeler takdim edildi.

Pandemi nedeniyle kapalı olan okullardaki öğrencilerin hem okula olan ilgilerini arttırmak, hem evde oldukları zamanı keyifli hale getirmek hem de karne haftasında yüzlerini güldürmek için bir proje gerçekleştirildi.

Proje sorumlusu Ebru Barut ve İstanbul Zincirlikuyu Uğur Anadolu Lisesi Proje koordinatörü Gökmen Ay yaptıkları açıklamada öğrencilerin bir nebze de olsun mutluluklarına mutluluk katmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hediye paketlerinin içerisinde mont, bot ve 5’er kitaptan oluşan kitap seti bulunuyor.

