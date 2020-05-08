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Sindelhöyük’te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Sindelhöyük’te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.
Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, mahalle meydanında bulunan bakkal, hırdavat, market gibi iş yerlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti.
Sindelhöyük Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

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Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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