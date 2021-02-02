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Sındırgı Belediyesi esnafın yanında

02.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın önergesi ve meclis toplantısında alınan karar ile pandemi nedeniyle kapalı olan belediye mülkiyetindeki kiracı esnaflardan kapalı oldukları süreç dahilinde kısıtlamalar başladığından beri kira alınmıyor. Bunun yanında esnaflara, çalışanlara da farklı destekler sağlanmaya devam ediyor. Kapalı Pazar yerinde sergi açamayan esnaflardan da işgaliye ve yer kirası ücreti alınmıyor.
Tüm Dünya’yı sarsan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye’de de COVİD 19 vakalarının görülmesi ve artması ile birlikte alınan tedbirler kapsamında birçok işyerinin kısıtlamalar kapsamında kapanması ve sokağa çıkma yasakları başladı.
Bu kapsamda Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Şubat 2021 meclisinde de Sındırgı Belediyesi iştiraki olan SINJET ile ilgili olarak kapalı olan esnaflardan ısınma bedelinin alınmayacağı belirtildi. Kısıtlamalar nedeniyle ilçe genelinde 73 işyerinin kapalı olduğu tespit edildi. Devletin ulaştırdığı aylık 1000 lira yardımın yanında belediye aracılığı ile esnaflara ve çalışanlarına çeşitli destekler de sağlanıyor. Sındırgı Belediyesi tarafından talepte bulunan tüm esnafın dükkanlarına da ücretsiz dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Sosyal belediyecilik her yerde, belediye hayırsever vatandaşlara köprü oluyor
Sındırgı Belediyesi tüm ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışması ile pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeyi başardı. İlçe genelindeki vatandaşlarında kurallara uyması neticesinde vaka sayıları da bitme noktasına geldi. Bu süreçte ilaçlama çalışmalarından, sosyal yardımlara kadar her alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Büyükşehir, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile gıda, yakacak gibi yardımlar devam ediyor. Bunun yanında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın talimatı ile Zabıta Müdürlüğünce belirlen kapalı esnaflar, çalışamayan ve işlerini kaybeden işçilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından haftalık Pazar malzemeleri de ulaştırılıyor.
Rutin olarak devam eden projeye yurt için de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da destek geliyor. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyen, hayır yapmak isteyen vatandaşlara Sındırgı Belediyesi köprü oluyor.
Sadece esnaflar değil, ilçe genelinde kimsesizler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri de projeye dâhil ediliyor. Mahalle muhtarları ile işbirliği içerisinde ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belediyenin şefkat eli ulaşıyor.
Biz bir aileyiz birbirimize iyi geliriz
Biz bir aileyiz, birbirimize iyi geliriz sloganı ile yola çıkan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Dünya’yı sarsan korona virüs illeti ile mücadelemiz devam ediyor. Ben kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde vakalar bitme seviyesine geldi. Ancak rehavete kapılmamalı kurallara uymaya devam etmeliyiz. Bu süreçte de en başından beri Sındırgı Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz mülkiyetindeki kiracılarımızdan kapalı oldukları süre içerisinde kira almadık ve almamaya devam ediyoruz. Bunun yanında tüm esnaflarımıza sosyal yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Pazar yerinde sergi açamayan esnaflarımızdan yer kirası ve işgaliye ücreti almıyoruz, borç hanelerine de yazılmıyor. Muhtarlarımızın, meclis üyelerimizin, vatandaşlarımızın bizlere bildirdiği ihtiyaç sahiplerine anında ulaşmaya çalışıyoruz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz, bu süreci de birlikte atlatacağız. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye bu süreci en iyi şekilde atlatıyor, daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bu süreçte büyükşehir belediyemiz, kaymakamlığımız, kamu kurumları ile birlikte mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sosyal kampanyalarımıza da destek olan tüm esnaf ve hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim insanımızın gönlü geniş, hatta öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, kendilerine gıda paketi, pazar malzemesi gibi ürünler götürdüğümüz kapalı olan esnafımız bize diyor ki benim ihtiyacım yok, çalışanıma verin, ya da ihtiyacı olan başka birine ulaştırın. Bunlar güzel işler. Sındırgı esnafının da halkının da güzelliği bu işte. Biz bir aileyiz, birbirimize iyi geliriz dememizin de sebebi buradan geliyor” dedi.

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